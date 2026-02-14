Подорожание проезда в Днепропетровской области уже ощутили пассажиры одного автобусного маршрута, однако это еще не все изменения.

Подорожание проезда в Днепропетровской области коснется маршрута из Каменского в Днепр (Новый центр), которым оперирует предприятие "Автолуч", сообщает Politeka.

С 16 февраля пассажирам придется платить 80 гривен вместо 60. Это повышение стало логичным следствием роста расходов на горючее, запчасти и материалы для обслуживания автобусов.

Также подорожание проезда в Днепропетровской области объясняют кадровой нехваткой и общим повышением затрат предприятия.

Напомним, что ранее, с 12 февраля, выросла стоимость билета и на маршруте №100, курсирующем от железнодорожного вокзала Каменского до центрального автовокзала Днепра.

Теперь проезд на нем составляет 70 гривен вместо 60. Оба случая демонстрируют, что подорожание проезда в Днепропетровской области происходит системно и затрагивает разные перевозочные направления.

Перевозчики объясняют повышение экономической необходимости поддерживать стабильность работы и обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров в современных условиях.

По сообщениям предприятия "Автолуч", обновленное расписание с Каменского предусматривает отправку по будням в 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 16:0 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00.

В Днепре отправления от АС "Новый центр" проходят по будням в 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, а по выходным в 09:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Экономические факторы, приведшие к изменениям, включают увеличение стоимости горючего, расходные материалы, техническое обслуживание автобусов и рост расходов предприятия на деятельность.

