В Днепре объявили о временных ограничениях движения на внутриквартальном участке проспекта Науки, передает Politeka.

Речь идет о части дороги между домами №167 и №169, где запланированы строительные работы. По проекту решения исполнительного комитета городского совета работы будут продолжаться с 15 апреля до 15 октября 2026 года.

На период проведения работ планируется установка ограждения по периметру зоны и необходимых дорожных знаков. Кроме того, будет обеспечено безопасное движение пешеходов с тем, чтобы минимизировать риски во время пребывания в зоне ремонта.

После завершения строительных мероприятий временные ограждения и знаки подлежат демонтажу, и внутриквартальный проезд возобновят в обычном режиме.

Городской совет призывает водителей и жителей учитывать ограничения движения в Днепре и планировать поездки заранее, используя альтернативные маршруты во избежание задержек.

Кроме того, в Днепропетровской области было объявлено о повышении стоимости проезда на некоторых междугородных маршрутах.

Компания "Интерспецмаркет", обслуживающая маршрут №100 от железнодорожного вокзала Каменского и №215 от автостанции "Центральный" в Днепре, установила новую цену билета - 70 гривен.

Также обнародовано актуальное расписание движения автобусов. С Каменского отправления осуществляются от железнодорожного вокзала в 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 13:20 15:20, 16:00, 16:40, 17:20 и 18:00.

В Днепре автобусы отправляются от автовокзала «Центральный» в 08:00, 09:00, 09:45, 10:30, 11:10, 11:55, 12:30, 13:10, 13:55, 14:30, 15:5 16:55, 17:25, 18:00, 18:40 и 19:30.

Пассажирам советуют заранее планировать поездки и учитывать новую стоимость билета при планировании маршрута.

