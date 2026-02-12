Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется раз в месяц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре продолжает оказываться в 2026 году и охватывает переселенцев, проживающих во временных центрах и шелтерах города, сообщает Politeka.net.

Организацию процесса осуществляет департамент социальной политики городского совета. Продовольственные наборы передают регулярно, чтобы поддержать граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны или вынужденного переезда.

Участие в программе доступно пожилым людям, лицам с инвалидностью, матерям с детьми, официальным опекунам несовершеннолетних или недееспособных, а также детям в возрасте от трех до восемнадцати лет. Отдельно поддержку получают переселенцы, состоящие под сопровождением городского центра социальных служб. Новые владельцы справки ВПЛ, проживающие в компактных домах, могут рассчитывать на одноразовую выдачу независимо от социальной категории.

Обязательным требованием остается регистрация в Днепре после 24 февраля 2022 по фактическому месту жительства. Каждый пакет включает в себя продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, готовые блюда, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, сладости и другие базовые позиции.

Для получения набора необходимо обратиться в управление социальной защиты по адресу проживания, предъявить документ, удостоверяющий личность, справку переселенца, свидетельства детей и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

Также следует отметить, что специалисты уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется раз в месяц. Своевременная подача пакета документов помогает избежать очередей и получить поддержку без задержек.

