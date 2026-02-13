В Днепре продолжают выдавать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, что предусмотрено решением исполнительного комитета городского совета.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют гражданам, проживающим в местах временного компактного проживания и соответствующих определенным условиям, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Департамента социальной политики, речь идет о пенсионерах, людях с инвалидностью, матерях с детьми, законных представителях, сопровождающих малолетних детей или недееспособных лиц, а также детях в возрасте от 3-х до 18 лет.

Бесплатные продукты в Днепре также предусмотрены для ВПЛ, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и состоят на учете в городском центре социальных служб.

Кроме того, лица, впервые обратившиеся в управление социальной защиты населения за справкой и проживающие в МТКП, могут получить набор единовременно даже без принадлежности к определенным категориям.

Важным условием получения помощи является регистрация в городе после 24.02.2022 по адресу места временного компактного проживания.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают ежемесячно после подачи заявления и необходимых документов в управление социальной защиты населения по месту нахождения.

При обращении необходимо предоставить паспорт гражданина Украины или удостоверение на временное или постоянное место жительства, справку о взятии на учет с подтверждением регистрации после 24.02.2022 в облцентре по адресу МТКП.

В состав одного продовольственного набора входят мясные консервы, рыбная консерва, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

