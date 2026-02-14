Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области поможет предприятию покрыть растущие затраты на работу техники.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется вывоза мусора в Никополе, сообщает Politeka.

Новые цены связаны с конфигурацией экономических характеристик, влияющих на себестоимость услуг.

С 1 марта 2024 года услугу предоставляет КП «Парковое хозяйство». До этого времени городские жители платили: многоквартирный сектор — 26,14 грн в месяц за одного человека, частный — 28,15 грн.

15 января предприятие сообщило о намерении повысить тарифы. После принятия новых ставок стоимость вывоза мусора будет составлять: 307,73 грн за 1 м³ с НДС для всех потребителей, 33,34 грн на человека в многоквартирном секторе и 35,90 грн на человека для частного сектора.

Жителей призывают подавать замечания или предложения в письменном виде в течение 7 дней по адресу: 53200, Днепропетровская область, Никопольский район, г. Никополь, ул. Калнышевского Петра, 85А, или по электронной почте parkovoe.hoz@ukr.net.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области поможет предприятию покрыть растущие затраты на работу техники, зарплаты работников и обслуживание оборудования, обеспечивая стабильную работу системы.

Городской совет рекомендует заранее планировать бюджет и отслеживать официальные сообщения, чтобы избежать непредвиденных расходов.

Кроме того, в Днепропетровской области также сообщалось о дефиците продуктов.

Аналитики отмечают, что потери урожая из-за заморозков и сложностей с правильным хранением ограничивают предложение качественных плодов. Особенно это касается фруктов премиальной категории, где рынок уже адаптируется к новым ценовым максимумам.

