В случае принятия решения ограничения движения транспорта в Днепре продлятся шесть месяцев.

Ограничения движения транспорта в Днепре могут быть введены на проспекте Науки на полгода, сообщает Politeka.

Речь идет о внутриквартальном проезде между домами №167 и №169.

Информацию обнародовали со ссылкой на городской совет. Подготовлен проект решения исполкома, однако документ еще не подписан и не вступил в силу.

Причиной перекрытия станут строительные роботы. По плану их должны провести с 15 апреля по 15 октября 2026 года.

На период выполнения заданий участок огородят, установят предупредительные знаки и обеспечат безопасный проход для пешеходов. После завершения подрядчик должен демонтировать временные конструкции, убрать указатели и восстановить благоустройство территории.

В случае принятия решения ограничения движения транспорта в Днепре продлятся шесть месяцев. Жители близлежащих домов призывают учесть возможные неудобства и заранее планировать альтернативные маршруты.

Кроме того, в Днепропетровской области также сообщалось о подорожании проезда.

Компания "Интерспецмаркет", осуществляющая перевозку по маршрутам №100 от железнодорожного вокзала Каменского и №215 от автостанции "Центральный" в Днепре, установила новую стоимость поездки - 70 гривен.

Также обнародован график курсирования автобусов. С Каменского отправления происходит от железнодорожного вокзала в 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 13:20 15:20, 16:00, 16:40, 17:20 и 18:00.

Отправление в Днепре от автовокзала «Центральный» происходит в 08:00, 09:00, 09:45, 10:30, 11:10, 11:55, 12:30, 13:10, 13:55, 14:30, 15:5, 16:55, 17:25, 18:00, 18:40, 19:30.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре