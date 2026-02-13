Жители призывают учесть графики отключения света в Днепропетровской области на 14 февраля.

В Днепропетровской области 14 февраля будут действовать графики временных отключений света из-за проведения профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Отмечается, что запланированные работы будут носить масштабный характер, поэтому энергетики заранее подготовили детальные графики отключений. Жители призывают учесть графики отключения света в Днепропетровской области на 14 февраля, в субботу, и заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

С целью повышения надежности электросетей и предотвращения аварийных ситуаций, АО "ДТЭК Днепровские электросети" проведет профилактические работы 14.02.2026 на территории города Перещепыне:

с 08:30 по 18:30

на ул. Верхня, 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 112; 62; 64; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 93/А; 94; 95; 95/А; 96; 97; 98; 99; 99/А

с 09:00 до 18:00

на ул. Сонячна, 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 27/А; 28; 29; 30; 31; 36; 4; 6; 8; 9

Также будут проводить профилактические работы в рамках Губинисской территориальной громады. Именно поэтому дополнительно обесточат с 9 до 18 часов следующие населенные пункты:

с. Васыливка

ул. Беирезнева - 11/В

с. Попасне

ул. Родзянко — 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 98

ул. Садова - 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 66, 68, 70, 76

Также в Криворожском районе на 13 февраля с 08:00 до 17:00 будут обесточены по адресам:

село Надия улицы:

Выноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вышнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (нечетные), 39, 43-77 (нечетные), 77А, 77Б, 78, 79 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лисна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоди: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодижна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополына: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Квиткова: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкильна: 3;

шоссе Кировоградское: 14, 119.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

