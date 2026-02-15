Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре стало одним из направлений поддержки переселенцев, поэтому рассказываем об этом больше.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре организовали на базе Днепровского городского территориального центра социального обслуживания, сообщает Politeka.

Центр традиционно занимался людьми из незащищенных слоев населения города, в частности пожилыми людьми и лицами с инвалидностью.

Организация предоставляла им уход на дому, дневной уход, социальную адаптацию, натуральную помощь и представительство интересов.

Но после введения военного положения, когда возникла необходимость в бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре, работники не прекратили работу. Им пришлось немного откорректировать формат работы.

Работники продолжили посещать подопечных и одновременно обнаруживали людей, которые остались одинокими и нуждались в поддержке из-за войны.

Впоследствии в Днепровский департамент социальной политики обратились коллеги из Донецкой области с просьбой помочь разместить людей, вынужденных покинуть свои дома.

После этого в центре подготовили помещение для проживания переселенцев и переоборудовали отделения в Индустриальном районе для их приема.

Именно тогда появилась возможность обеспечить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре для людей всех возрастов, нуждающихся в безопасном месте для длительного пребывания.

В помещениях создали условия для комфортной жизни, обустроили комнаты отдыха, кухню, столовую и душевую комнату.

Благодаря поддержке волонтеров и благотворительных фондов переселенцев обеспечили горячими обедами, питьевой водой и диетическим питанием для нуждающихся.

Специалисты центра также оказывают психологическую помощь и организуют занятия по рукоделию, чтобы люди могли адаптироваться к новым условиям.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области изменились цены на базовую корзину

Также Politeka писала о подорожании проезда в Днепропетровской области

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре