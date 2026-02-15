Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре организовали на базе Днепровского городского территориального центра социального обслуживания, сообщает Politeka.
Центр традиционно занимался людьми из незащищенных слоев населения города, в частности пожилыми людьми и лицами с инвалидностью.
Организация предоставляла им уход на дому, дневной уход, социальную адаптацию, натуральную помощь и представительство интересов.
Но после введения военного положения, когда возникла необходимость в бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре, работники не прекратили работу. Им пришлось немного откорректировать формат работы.
Работники продолжили посещать подопечных и одновременно обнаруживали людей, которые остались одинокими и нуждались в поддержке из-за войны.
Впоследствии в Днепровский департамент социальной политики обратились коллеги из Донецкой области с просьбой помочь разместить людей, вынужденных покинуть свои дома.
После этого в центре подготовили помещение для проживания переселенцев и переоборудовали отделения в Индустриальном районе для их приема.
Именно тогда появилась возможность обеспечить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре для людей всех возрастов, нуждающихся в безопасном месте для длительного пребывания.
В помещениях создали условия для комфортной жизни, обустроили комнаты отдыха, кухню, столовую и душевую комнату.
Благодаря поддержке волонтеров и благотворительных фондов переселенцев обеспечили горячими обедами, питьевой водой и диетическим питанием для нуждающихся.
Специалисты центра также оказывают психологическую помощь и организуют занятия по рукоделию, чтобы люди могли адаптироваться к новым условиям.
