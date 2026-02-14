Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает семьям покрыть базовые нужды зимой.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрена программой «Теплая зима» и направлена ​​на поддержку семей во время подготовки к холодному сезону, сообщает Politeka.

Каждое домохозяйство получит 6500 гривен на целевое использование.

Кабинет Министров выделил 4,3 млрд грн для более чем 660 тысяч семей в 2025-2026 годах. Предпочтение отдается малообеспеченным семьям, переселенцам, детям на попечение, сиротам, людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам с надбавкой по уходу. Особую поддержку получат ВПЛ с ограниченными возможностями I группы.

Выплаты производятся автоматически для тех, кто уже получает социальные услуги. Денежные средства поступают на социальные счета или «Дія.Карту» без необходимости дополнительных заявлений или очередей.

Финансы можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов, лекарств, транспорт или теплую одежду. Запрещено снимать деньги наличными или передавать их другим. Использовать пособие нужно в течение 180 дней с момента начисления.

Правительство отмечает, что получение пособия не влияет на жилищные субсидии и другие социальные выплаты. Специалисты также предупреждают о мошеннических сообщениях с фейковыми ссылками, которые предлагают «зарегистрироваться» для получения средств.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает семьям покрыть базовые потребности зимой, уменьшает финансовое давление и обеспечивает стабильность в сложный период года. Специалисты советуют планировать затраты заранее и использовать денежные средства строго по назначению.

