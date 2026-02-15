Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало заметно для жителей региона, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области особенно ощутимо на крупах, рыбных консервах и овощах, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Минфина, средняя цена на гречку выросла до 49,10 грн за килограмм, хотя в январе она составляла 47,48 грн.

В отдельных магазинах цены колеблются от 41,90 грн. в Auchan до 61,70 грн. в Megamarket, что свидетельствует о существенной разнице в стоимости, в зависимости от торговой сети.

На консервы тоже подняли ценники. К примеру, шпроты Аквамарин в масле (150 гр) в среднем стоят 80,75 грн, тогда как в январе средняя цена была 79,11 грн.

Стоимость по магазинам отличается: Auchan предлагает шпроты за 96,90 грн, Megamarket – 64,60 грн. Такое повышение обусловлено логистическими трудностями и увеличением себестоимости продукции.

Овощи, особенно морковь, продемонстрировали подорожание продуктов еще больше. Средняя стоимость моркови в феврале составляет 14,56 грн за килограмм, в то время как в январе это было 12,45 грн.

Индекс потребительских цен на морковь в феврале составил 116,74%, что свидетельствует об увеличении стоимости более чем на 16% в месяц. В разных магазинах морковь стоит от 10,99 грн у Auchan до 19,80 грн в Megamarket.

Основными причинами подорожания продуктов в Днепропетровской области эксперты называют войну, сократившую поголовье скота и птицы, логистические проблемы и риски транспортировки, а также перебои с электроснабжением.

Производители вынуждены использовать дорогие генераторы и оплачивать более высокие тарифы на газ для теплиц, что повышает себестоимость продукции.

Кроме того, цены влияют экономические факторы: инфляция, изменения курса доллара, рост цен на корма, электроэнергию и заработную плату.

