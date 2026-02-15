Энергетики заранее составили подробные графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 16 по 22 февраля.

Графики отключения света в Днепропетровской области будут локально действовать в неделю с 16 по 22 февраля, о чем предупреждает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Местные общины предупреждают, что работы будут масштабными, поэтому энергетики заранее составили детальные графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 16 по 22 февраля, чтобы жители могли раньше времени подготовиться к временным перебоям с электроснабжением.

16.02.2026 будут действовать дополнительные обесточивания в селе Рудка. Однако они коснутся только домов, находящихся по адресам:

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Польова — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9/А, 10, 12/А

Садова — 1/А, 2, 3, 4, 4/Б, 6, 8, 8/А, 10, 12, 14, 42, 43, 46

Сокильська — 1, 2, 3, 3/А, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 157, 159, 161, 163, 165, 216, 218, 218/А

Шевченка — 1, 5, 5/А, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/А, 32/Б, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43/А, 43/Б, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83/А, 83/Б, /з.д

Шкильна — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 9/А, 11, 13, 18, 19, 19/А

пров. Шевченка — 9/А, 11, 11/А, 11/В, 12/А, 46/А, 49/А, 50/А, 50/Б, 50/В, 50/г, 50/д, 104/А, б/н

пров. Шкильный — 1, 2, 3, 4, 10, 15, 17

17.02.2026-с 08:00 до 19:00 будут профилактические работы в рамках Стрюковского сельского совета. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в селе Стрюкове: ул. Водопьянова, ул. Ломброва.

17.02.2026 в селе Сурско-Лытовське с 9 до 19 часов продлятся дополнительные графики отключения света. Они охватят следующие адреса:

Берегова — 1, 3, 4, 5, 5/Б, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 55/А

Весиння — 3, 6, 15, 20

Гоголя — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 6/А, 6/Б, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37/А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51/А, 53, 55, з.д.0031

Депутатська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 22, 24, 26, 0579/з/д

Джерельна — 1/А, 2/А

Днипровська — 3, 11

Захысныкив — 1, 2, 2/А, 2/Г, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 28, 29, 29/А, 37, 39

Катерынославська — 3, 4

Квиткова — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/Б, 8, 9, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 27, 27/А, 29

Лысогирська — 1, 3, 4, 5, 5/А, 6, 8, 9/А, 10, 11, 11/А, 11/Г, 12, 12/А, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 29, 33, 35, 39, 41

Нагирна — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/А, 20, 32

Паркова — 23

Пидгирна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13/А, 16

Решетныкова — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6

Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 16

Тыха — 1, 1/А, 1б, 1А/ЗД.0588, 2, 2/А, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Украинська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 22/Б, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ЗД/15А

Центральна — 84, 86, 87, 87а/з.д.0292, 88, 89/З.Д.0059, 90, 92, 92/А, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

Шкильна — 1, 1/А, 2, 2/Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А ЗД, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 13/А, 13/Б, 14, 15/А, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 33, 35, 35/А, 36, 36/Б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

