В Дніпрі і області розпочався сезон «важкого грипу»

Про це повідомила завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олена Кузьменко.

За її словами, дві третини хворих – це діти і підлітки, які важче переносять хворобу, а минулий грипозний сезон в Україні виявився дуже важким: 5,5 мільйона людей захворіло, 64 в результаті померло від грипу і спричинених нею ускладнень.

Вона зазначила, що за останні два тижні ситуація з грипом і ГРВІ – дуже ускладнилася.

"За цей час в Україні зафіксовано вже 5 смертей – у Запорізькій, Житомирській, Тернопільській областях. У Дніпропетровській області епідеміологічний поріг поки не перевищено, але вже зафіксовано 9 тисяч хворих, 6 тисяч з яких – діти. За останній тиждень значно збільшилася кількість госпіталізованих у зв'язку з грипом і його наслідками. Зараз у стаціонарах лікарень області лікується 400 пацієнтів, 300 з яких – діти", - заявила вона.

Вона підкреслила, що саме зараз той час, коли коштувати зробити щеплення.

Крім того, фахівець нагадала, що вакцини є у всіх профільних лікарнях області.

Передбачається, що пік грипу та ГРВІ у Дніпропетровській області припаде на лютий, а в цілому грипозний сезон триватиме до травня.

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Хоча епідемії грипу поки що немає, кількість хворих зростає. За даними Центру громадського здоров'я, всього з початку сезону на ГРВІ та грип перехворіло вже більше 2 млн українців.

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