Ну навіщо так робити?

Невідомі вандали зіпсували автомобіль-експонат, подарований Першого Музею АТО волонтерами

Як передає Politeka.net, про це повідомила директор Історичного музею Юлія Піщанська на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 20 лютого, в річницю загиблих на Майдані.

"Сьогодні вночі сталися біля музею дві події. По-перше, здійснили розтрощення нового експоната з вуличної експозиції - авто, яке нам подарували волонтери. По-друге, на дереві з'явилися паперові білі крила. Саме сьогодні. У річницю загиблих на Майдані. Це виклик. Ми приймаємо його.", - заявила вона.

Раніше невідомі знищили чотири лавочки біля пам'ятника "Безіменна висота".

Також ми повідомляли, що в Дніпрі невідомі зламали стенд з іменами загиблих воїнів АТО на Алеї Пам'яті.

Подібні випадки відбуваються і в інших областях. В Одеській області вандали познущалися над пам'яттю загиблих у Великій Вітчизняній війні

В селі Первомайське Лиманського району невідомі осквернили пам'ятник загиблим у Великій Вітчизняній війні жителям села. Вони закидали його сміттям, а також описали елементи.

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