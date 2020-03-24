В Дніпрі активізувалися шахраї у зв'язку з карантином



Як передає Politeka.net, про це у соцмережах повідомив засновник замкового бізнесу Замок.Укр і Ведмежатник.Дніпро Сергій Ковалевський.

«Злодії найчастіше - хороші психологи. І варто на хвилину втратити пильність – ви їх жертва», - ділиться фахівець.

Також він перерахував методи, якими зараз часто користуються шахраї:

Вони можуть представлятися:

службою з дезінфекції приміщень;

перевіряючими щодо дотримання карантину;

аварійною службою;

терміновим соцопросом;

перевіркою показань лічильників.

Експерт попереджає, що ви ні в якому разі не повинні відкривати двері невідомим, так як всі комунальні служби працюють максимально дистанційно від клієнта.

«Попередьте про таких ситуаціях своїх близьких. Особливо тих, хто легко піддається навіюванню. Це літні люди. Проведіть роз'яснювальну роботу з дітьми. Особливо зі школярами, які сьогодні залишаються вдома самі. Додаткова перестраховка – захистить вас і ваше майно від злочинців», - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі в супермаркеті Varus бабуся обікрала жінку.

Відомо, що злочин стався в супермаркеті по вулиці Донецьке шосе, 9а.



За словами постраждалої, бабуся вкрала у неї гаманець, в якому лежали всі гроші і документи.

Одягнена вона була зелене пальто і темний берет.

Всіх, хто знає цю жінку, або десь бачив її, Вікторія просить повідомити за номером 096-816-79-55.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.