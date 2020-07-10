Під Дніпром зафіксували незвичайне явище в небі - яскраву комету

Про це повідомляє Politeka з посиланнями на сторінку в Facebook місцевого жителя Павла Буніна.

Він зазначив, що це найяскравіша комета за останні роки.

"Комета C/2020 F3 (NEOWISE) – найяскравіша комета за останні 7 років. Видно на північному сході перед сходом сонця в сузір'ї Візничого", – написав він.

Побачити таке явище можна в Кам'янському Дніпропетровської області.

Слід зазначити, що вперше цю комету помітили наприкінці березня 2020 року. Друга назва небесного тіла - Neowise - від назви телескопа, через який люди і побачили комету. Політ небесного тіла можна спостерігати протягом кількох днів, а найкраще його можна розглянути перед світанком над горизонтом.

Комета повинна залишатися видимою за кілька хвилин до сходу до 11 липня. Після цього вона опуститься нижче горизонту. Вже в середині наступного тижня, 15 і 16 липня, Neowise знову з'явиться - тепер вже у вечірньому небі.

Раніше повідомлялося, що в квітні 2020 року в активній фазі був метеоритний дощ Ліриди. За словами фахівців, щогодини в атмосфері згоряє до 20 космічних тіл. Спостерігати за унікальною подією можна було кілька днів, навіть не використовуючи при цьому телескопи. Зорепад Ліриди, який був у розпалі у квітні, характерний чи не найбільшими спалахами в небі і чи не найдовшим слідом після згорілих в атмосфері метеоритів.



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