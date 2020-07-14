У Дніпрі через негоду затопило вулиці та розмило дороги
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Так, сильний дощ приніс чимало незручностей мешканцям Дніпра. Внаслідок негоди підтопило будинки, вода потрапила в громадський транспорт, розмито дороги і т.д. Користувачі соцмереж активно діляться фотографіями та відео наслідків негоди в Дніпрі.
Слід зазначити, що сильні дощі в Дніпрі пройшли у понеділок. Виявилось, що каналізаційна система міста не може впоратись з такими сильними опадами, через що в місті затопило вулиці, під'їзди та громадський транспорт, а автомобілі буквально плавали по дорогах.
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Від негоди найбільше постраждав лівий берег Дніпра, зокрема Амур-Нижньодніпровський та Індустріальний райони. Також затопило початок Слобожанського проспекту, вулицю Байкалську, Каштанову і проспект Петра Калнишевського. На правому березі найбільше постраждав Селянський узвіз, а в будинку №19 на вулиці Сімферопольській затопило підвал. Також відомо, що на житловому масиві Перемога спостерігалося безліч калюж.
Крім того, в соцмережі опублікували відео, на якому можна побачити, що вода потрапила навіть всередину житлового будинку на житловому масиві Косіора. Так, у будівілі вода просто лилася зі стелі на сходовій клітці.
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