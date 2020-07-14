Під Дніпром вже майже рік розшукують 54-річну жінку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.
Так, у Дніпропетровській області в місті Кам'янське майже рік тому зникла безвісти Вікторія Олександрівна Маєвська.
Повідомляється, що жінка пішла з дому 16 вересня 2019 року, і до сьогоднішнього дня про її місцезнаходження нічого не відомо.
Допис про допомогу в соцмережі опублікувала дочка зниклої жінки Альона Романенко. Вона розповіла, що її матір пішла з дому 16 вересня 2019 року. З тих пір ніхто про неї нічого не чув.
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Жінка була одягнена в нічну сорочку і тапочки. У чому вона зараз одягнена - невідомо.
"Допоможіть знайти маму! Зникла 16 вересня 2019. Вийшла з дому (Баглейські сади) і до теперішнього часу не повернулась. Була одягнена в нічну сорочку і капці. У що зараз одягнена мама, я не знаю", - написала донька зниклої безвісти.
Вона повідомила, що жінці 54 роки, зріст - 165 см. Жінка може нічого не пам'ятати.
Донька зниклої також наголосила, що зараз її мама може виглядати дещо гірше, ніж на опублікованому фото.
"Якщо хтось володіє інформацією, пишіть мені в особисті. Може хтось побачить у місті, мама може виглядати трохи гірше, ніж на фото. Будь ласка, повідомьте мені 096 57 58 490 або 102", - написала донька зниклої безвісти 54-річної жінки.
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