За минулу добу в Дніпрі китайський вірус діагностували у сімох людей
Про це інформує Politeka з посиланням на дані РНБО.
Повідомляється, що з початку пандемії це 641 випадок хвороби, зафіксованої в регіоні. Встигли вилікуватися на сьогоднішній день 516 осіб, померли 13 городян.
Зараз на лікуванні 125 осіб, з яких у лікарнях 64 пацієнта, амбулаторно проходить лікування 61 людина. У важкому стані – троє хворих, дихають вони самостійно, апарати ШВЛ до них не підключали.
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Що стосується Дніпропетровської області, то там на 24 липня зафіксовано 1275 випадків зараження китайським вірусом, померли вже 26 осіб. Продовжують боротися з коронавірусом 182 хворих.
Politeka повідомляла про те, що стало відомо, як буде діяти адаптивний карантин в Україні після 1 серпня. Про це в інтерв'ю журналістам розповів головний санлікар Віктор Ляшко.
За його словами, вже в наступному місяці адаптивний карантин почне діяти по-новому: посилювати обмежувальні заходи будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль. Ляшко нагадав, що з 1 серпня почнуть діяти чотири "кольорові" зони, в залежності від темпів поширення китайської вірусу.
У Міносвіти розповіли, як буде проходити навчання школярів з 1 вересня. Навчання в українських школах з 1 вересня почнеться в тих областях, в яких ситуація із захворюваністю коронавірусом буде відповідати критеріям Моз. У "червоній" зоні навчальні заклади не відкриють.
Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24". Разом з тим, в регіонах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" зони діти зможуть піти в школу вже з 1 вересня.
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