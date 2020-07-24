За минулу добу в Дніпрі китайський вірус діагностували у сімох людей

Про це інформує Politeka з посиланням на дані РНБО.

Повідомляється, що з початку пандемії це 641 випадок хвороби, зафіксованої в регіоні. Встигли вилікуватися на сьогоднішній день 516 осіб, померли 13 городян.

Зараз на лікуванні 125 осіб, з яких у лікарнях 64 пацієнта, амбулаторно проходить лікування 61 людина. У важкому стані – троє хворих, дихають вони самостійно, апарати ШВЛ до них не підключали.

Що стосується Дніпропетровської області, то там на 24 липня зафіксовано 1275 випадків зараження китайським вірусом, померли вже 26 осіб. Продовжують боротися з коронавірусом 182 хворих.

Politeka повідомляла про те, що стало відомо, як буде діяти адаптивний карантин в Україні після 1 серпня. Про це в інтерв'ю журналістам розповів головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, вже в наступному місяці адаптивний карантин почне діяти по-новому: посилювати обмежувальні заходи будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль. Ляшко нагадав, що з 1 серпня почнуть діяти чотири "кольорові" зони, в залежності від темпів поширення китайської вірусу.

У Міносвіти розповіли, як буде проходити навчання школярів з 1 вересня. Навчання в українських школах з 1 вересня почнеться в тих областях, в яких ситуація із захворюваністю коронавірусом буде відповідати критеріям Моз. У "червоній" зоні навчальні заклади не відкриють.

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24". Разом з тим, в регіонах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" зони діти зможуть піти в школу вже з 1 вересня.

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