В місті Кам'янське Дніпропетровської області зникли двоє дітей

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУНП області.

Про зникнення стало відомо 26 липня - хлопчики 4 і 6 років гуляли на дитячому майданчику біля будинку, але батьки втратили з поля зору. Через безуспішного години пошуків вони звернулися в поліцію.

Правоохоронці прочесали найближчі місця, де могли перебувати діти, і після півгодини пошуків їх виявили.

В цілості й схоронності хлопців віддали батькам.

Неуважних дорослих притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській області розшукують безвісти зниклого Миколи Грицая. Хлопцеві 26 липня виповнилося 17 років.

Рідні та друзі обстежили передбачуване місце зникнення з ліхтарями. Його шукали на березі, прочесали всю округу, але знайти хлопчика так і не вдалося.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, повідомте за телефоном рідним 066 333 78 48", - йдеться в повідомленні.

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