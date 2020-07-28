В Дніпрі невідомі розписали білою фарбою ліхтарні опори на Новому мосту
Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.
"Добрі, дуже добрі жителі міста Дніпро, за ніч испаскудили 36 опор на новому мосту. Ні в кого не викликає сумнівів, що своїми написами, вони хотіли довести до жителів горда дуже важливу і життєстверджуючу інформацію. Перевіримо", – написав він.
За інформацією чиновника, опори вандали примудрилися списати всього за одну ніч. Тепер місцевим комунальникам потрібно зафарбовувати ці "художества", причому міському бюджету це "влетить в копієчку.
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Так, за словами Лисенка, одна тільки фарба коштує 18 євро за кілограм, не рахуючи роботи комунальників.
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