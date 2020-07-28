В Дніпрі невідомі розписали білою фарбою ліхтарні опори на Новому мосту

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.

"Добрі, дуже добрі жителі міста Дніпро, за ніч испаскудили 36 опор на новому мосту. Ні в кого не викликає сумнівів, що своїми написами, вони хотіли довести до жителів горда дуже важливу і життєстверджуючу інформацію. Перевіримо", – написав він.

За інформацією чиновника, опори вандали примудрилися списати всього за одну ніч. Тепер місцевим комунальникам потрібно зафарбовувати ці "художества", причому міському бюджету це "влетить в копієчку.

Так, за словами Лисенка, одна тільки фарба коштує 18 євро за кілограм, не рахуючи роботи комунальників.

Politeka писала про те, що стало відомо про злісних діях вандалів у громадському транспорті Одеси.

Троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.

У Києві в одному з парків вандали скинули з 15-метрової висоти велосипеди, сумарна вартість яких складає близько 25 тисяч гривень. Про це повідомив засновник громадського велопрокату Bikenow Олексій Кушка.

Він розповів, що у парку "Молодіжному" на Троєщині вандали вночі скинули з паркування міського велопрокату, яка облаштована вище паркану, 15 велосипедів вниз на траву. Вартість велотранспорту складає близько 25 тисяч грн.

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