В Дніпрі невідомі розписали білою фарбою ліхтарні опори на Новому мосту 

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.

"Добрі, дуже добрі жителі міста Дніпро, за ніч испаскудили 36 опор на новому мосту. Ні в кого не викликає сумнівів, що своїми написами, вони хотіли довести до жителів горда дуже важливу і життєстверджуючу інформацію. Перевіримо", – написав він.

За інформацією чиновника, опори вандали примудрилися списати всього за одну ніч. Тепер місцевим комунальникам потрібно зафарбовувати ці "художества", причому міському бюджету це "влетить в копієчку.

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Так, за словами Лисенка, одна тільки фарба коштує 18 євро за кілограм, не рахуючи роботи комунальників.

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