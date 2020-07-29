Тіло юнака виявили на третій день пошуків

Під Дніпром знайшли мертвим зниклого раніше юнака

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпропетровській області знайшли тіло безвісти зниклого 17-річного Миколи Грицая.

Відомо, що 26 липня, у свій день народження, Микола Грицай відпочивав на Самарському хуторі разом зі своїми друзями. Його знайомі розповіли поліції, що вони збиралися йти з пляжу. Тоді Микола сказав їм, що відійде до води, а потім їх наздожене. Після цього підлітка ніхто не бачив.

Вже після трьох днів пошуків підлітка знайшли мертвим. Повідомляється, що Микола пірнув з містка, заплутався в багні і не зміг виплисти на поверхню.

Водолази знайшли тіло юнака вже через 5 хвилин пошуків.

Як відомо, у Дніпропетровській області розшукували безвісти зниклого Миколу Грицая. Хлопцеві 26 липня виповнилося 17 років, і того ж дня ввечері він зник.

На місці надзвичайної події чекали на водолазів з Дніпра, які мали шукати юнака у воді. Напередодні до глибокої ночі рідні і друзі обстежили всю прилеглу територію з ліхтарями. Його шукали на березі, прочесали всю округу, але знайти хлопця так і не вдалось.

Як відомо, трагедії на воді не є рідкістю в теплу пору року, тому рятувальники наголошують на важливості дотримання всіх заходів безпеки під час перебування на водоймах.

Нагадаємо, у Харкові пропала колишня медсестра: фото і прикмети.

Раніше Politeka повідомляла, що на Харківщині безслідно зник підліток.

Також Politeka писала, що під Києвом безслідно зникла 16-річна дівчина: фото і прикмети.