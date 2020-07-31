У Дніпрі сталася пожежа в одному з кафе на вулиці Пастера

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що після виникнення пожежі в кафе вогонь перекинувся ще й на декілька торгових павільйонів, що розташовані поруч.

За даними місцевих ЗМІ, кафе, що згоріло у Дніпрі, знаходилося в торговому ряді між кіосками. Коли заклад загорілося, то вогонь швидко перекинувся і на сусідні кіоски.

Таким чином, вогнем було пошкоджено кафе, де спочатку виникла пожежа, а також п'ять металевих кіосків з харчовими продуктами на загальній площі 100 кв. метрів. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання.

На місце пожежі оперативно прибули рятувальники. В ДСНС повідомили, що 13 рятувальників локалізували пожежу о шостій ранку, а вже о 06.15 - повністю ліквідували. Постраждалих в результаті пожежі немає.

Рятувальники наголосили, що пожежі у приміщеннях не є рідкістю в Україні, і важливо правильно реагувати на надзвичайну подію, якщо вона трапляється.

Перш за все - не варто панікувати, і слід одразу викликати пожежників.

"Остерігайтесь задимленості та обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте, де знаходяться засоби пожежогасіння та вмійте ними користуватися", - інформують у ДСНС.

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