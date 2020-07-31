В Петропавлівці Дніпропетровської області приймальне відділення швидкої допомоги знаходиться в жахливому стані

Фотографії розмістив на своїй сторінці в Facebook користувач Karen Barsegyan, повідомляє Politeka.

На кадрах видно, в якому жалюгідному стані знаходиться лікувальний заклад.

Судячи по знімках, медична реформа не дійшла до цього будинку. Можна тільки уявити, як почуваються хворі і звичайні відвідувачі, не кажучи вже про медперсонал, якому в таких умовах кожен день доводиться рятувати життя українців.

Стіни давно не ремонтувалися, обшарпані двері, на стінових панелях – відбиті шматки.

"Районна лікарня, приймальне відділення, 21 століття", – гірко іронізує автор повідомлення.

Politeka показувала, що сталося з президентської яхтою "Крим". Про це розповіли в Telegram-каналі "Черговий ООС".

Крим нікому не потрібен. По ходу, Крим у нас нікому не здався. Ні, мова поки не про півострові, а про корабель 3 рангу "Крим" Держприкордонслужби", - зазначили автори каналу.

Раніше це був розкішний корабель спецпризначення, який неофіційно називався "яхтою президента".

"Він використовувався для перевезення вищих осіб держави (Кравчук його обожнював). Однак все це в минулому, і "Крим" починає повільно гнити без ремонту. А ремонту не передбачається - всім пох на аукціон не було подано жодної тендерної пропозиції. Сумно і символічно, як з крейсером "Україна"", - поскаржилися автори каналу.

На Дніпропетровщині за вбитої дороги велосипедист з легкістю обігнав автомобіль. Судячи з реплік водія, який перебуває за кермом авто, стає зрозуміло, що автомобіль їде по трасі національного значення з Кривого Рогу в Миколаїв.

З-за ям і вибоїн на дорозі йому довелося зменшити швидкість настільки, що його без праці обігнав чоловік на велосипеді. Повідомляється, що така ситуація спостерігається на протязі не менше 50 кілометрів цієї траси.

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