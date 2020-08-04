На Дніпропетровщині стартували військові навчальні курси під керівництвом британських інструкторів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Відомо, що у навчальних курсах беруть участь військовослужбовці всіх оперативних командувань Сухопутних військ Збройних сил України.

Тренування будуть проходити на Новомосковському полігоні. В ході навчальних заходів будуть відпрацьовуватися навички вогневої підготовки, тактичної медицини, топографії і тактики за стандартами НАТО.

Участь у навчаннях беруть близько 150 військовослужбовців зі всієї України. Навчальний курс триватиме протягом одного місяця. Підготовка бійців проводиться в рамках місії Orbital.

"Отримані навики вони поширять у військах в якості інструкторів навчальних батальйонів і фахівців з бойової підготовки окремих військових частин. Курсанти мають бойовий досвід і представляють всі чотири оперативні командування Сухопутних військ ЗС України. Після завершення курсу "Індивідуальна підготовка" вони отримають сертифікати і будуть вчити українських військовослужбовців за новими стандартами", - повідомили в Міноборони.

У міністерстві також зазначили, що Новомосковський полігон для проведення навчань обрано не випадково. У минулому році в рамках місії Orbital інструктори навчального батальйону 239-го загальновійськового полігону вже пройшли таку підготовку і тепер допомагають британським колегам в проведенні більш масштабного навчального курсу.

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