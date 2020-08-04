На Дніпропетровщині стартували військові навчальні курси під керівництвом британських інструкторів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Відомо, що у навчальних курсах беруть участь військовослужбовці всіх оперативних командувань Сухопутних військ Збройних сил України.
Тренування будуть проходити на Новомосковському полігоні. В ході навчальних заходів будуть відпрацьовуватися навички вогневої підготовки, тактичної медицини, топографії і тактики за стандартами НАТО.
Участь у навчаннях беруть близько 150 військовослужбовців зі всієї України. Навчальний курс триватиме протягом одного місяця. Підготовка бійців проводиться в рамках місії Orbital.
Антициклон накриє Україну, погода готує новий удар: яким областям підготуватися
Пенсії зменшаться, українців попередили, хто і чому втратить гроші: "При перерахунку..."
Асмус залізла на стіл в "невидимій" білизні, фото: "Нога більше, ніж у Харламова"
НБУ випустить нові гроші, українцям показали, як вони виглядають: "увійдуть в обіг з 3 серпня"
"Отримані навики вони поширять у військах в якості інструкторів навчальних батальйонів і фахівців з бойової підготовки окремих військових частин. Курсанти мають бойовий досвід і представляють всі чотири оперативні командування Сухопутних військ ЗС України. Після завершення курсу "Індивідуальна підготовка" вони отримають сертифікати і будуть вчити українських військовослужбовців за новими стандартами", - повідомили в Міноборони.
У міністерстві також зазначили, що Новомосковський полігон для проведення навчань обрано не випадково. У минулому році в рамках місії Orbital інструктори навчального батальйону 239-го загальновійськового полігону вже пройшли таку підготовку і тепер допомагають британським колегам в проведенні більш масштабного навчального курсу.
Нагадаємо, Бутусов розкритикував Мендель через заяву про Донбас: "Ще сміють лицемірно зітхати, що...".
Раніше Politeka повідомляла, що стали відомі нові подробиці трагедії з бійцями ЗСУ під Зайцевим: "Не було ніяких спроб врятувати...".