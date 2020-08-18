У Дніпропетровській області дитина загинула під час відпочинку у таборі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, на Дніпропетровщині на відпочинку в дитячому таборі в озері потонув 7-річний хлопчик.

Відомо, що хлопчик не вмів плавати, проте його все одно допустили до водойми.

Мати потонулого хлопчика розповіла, що трагедія сталася вже в перший день перебування дитини у таборі. Вранці вона відправила хлопчика на відпочинок, а вже ввечері їй подзвонили і повідомили, що її сина більше немає.

Жінка жила з сином в гуртожитку і виховувала його сама. В благодійному фонді їй запропонували безкоштовно відправити дитину в табір.

Спочатку це були заняття з учителем і психологом, а потім - 5-денне безкоштовне оздоровлення в наметовому таборі.

Мати загиблого розповіла, що її син не вмів плавати, і в таборі знали про це. У таборі, в свою чергу, кажуть, що вожата відвернулася на декілька хвилин, і дитина в цей час зникла з поля зору.

Наразі спілкування з матір'ю представники дитячого табору уникають, а поліція почала розслідування і вже провела обшуки в благодійному фонді.

За словами правоохоронців, це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

"Є певна інформація, що одночасно в водоймі знаходилося багато дітей", - розповіла прессекретарка поліції Дніпропетровщини.

Нагадаємо, у водоймі під Дніпром знайшли тіло рибалки: кадри і подробиці трагедії.

Раніше Politeka писала про НП в київському парку: плавання у водоймі закінчилося трагедією, деталі.