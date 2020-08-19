На Дніпропетровщині для школярів вигадали нове карантинне правило - тричі змінювати медичні маски протягом навчального дня
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".
Так, у місті Новомосковськ Дніпропетровської області в соцмережах з'явилася інформація для батьків про те, що з 1 вересня 2020 року діти в школі щодня повинні брати з собою по три одноразових маски. Їх потрібно міняти кожні дві години.
"Анонімно. Скажіть, тільки в нашій школі №6 сказали, щоб діти из 1 вересня мали з собою три одноразові маски в день? Їх міняти потрібно кожні 2 години, збирати в пакет, і як діти це будуть робити? У мене двоє діток, і це тільки на маски потрібно працювати, і чому міськвиконком не купить для всіх шкіл централізовано замість передвиборчого піару?" - обурилась жителька Дніпропетровщини.
Користувачі соцмережі зазначили, що таке нововведення призведе до великих витрат, особливо якщо в сім'ї є декілька дітей. Крім того, батьки наголосили, що більшість українців користується багаторазовими масками, а не одноразовими.
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Крім того, в душних класах перебувати в масках буде некомфортно і шкідливо для самопочуття.
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