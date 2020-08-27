Дніпрянам розповіли, як проходитимуть заняття в школах в умовах карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.

Так, у Дніпрі школи готують до нового навчального року в умовах карантину, який нещодавно продовжили до 1 листопада.

Педагоги Дніпра розробили тимчасовий алгоритм доступу до освітніх закладів, маршрут переміщення по школам і харчування.

За даними міської ради, у вересні в школи підуть більше 102 тисяч учнів, в тому числі майже 11 тисяч першокласників. У закладах освіти мають з'явитись засоби для дезінфекції рук, паперові рушники, порошок для миття поверхонь, засіб для миття підлоги і скла.

Також у школах Дніпра відкривають різні входи і виходи, а на підлозі з'явиться розмітка для двостороннього руху по коридорах. За всіма класами також будуть закріплені окремі кабінети - таким чином, діти будуть мінімально переміщуватись по школі і менше контактувати один з одним.

Крім того, у міськради розповіли, що будуть розмежовані в часі початок занять і перерви для різних класів. Втім, дані заходи можуть бути різними у різних школах. Це пов'язано з тим, що всі мають різну архітектуру будівлі, різну кількість учнів та педагогів. Від матеріально-технічної бази теж залежить чимало, тож і цей фактор стане вирішальним в даній ситуації.

Перед початком робочого дня вчителям Дніпра треба буде пройти температурний скринінг. Педагогів з ознаками гострих респіраторних хвороб до роботи з дітьми не допустять.

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