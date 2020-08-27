На Дніпропетровщині оголошено збір коштів на допомогу 15-річному Артему

Про це повідомляє Politeka з посиланням на благодійний фонд "Помагаєм".

Так, у Дніпропетровській області в селі Світлогорське 15-річний Артем потребує допомоги - йому терміново потрібен слуховий апарат.

За словами волонтерів, хлопцю поставили діагноз "двостороння приглухуватість 4-го ступеня та розумова відсталість". Після того, як батьки дізнались про діагноз свого сина, вони кинули всі сили, щоб Артем міг нормально чути і спілкуватися з однолітками, проте вилікуватись доволі складно, тому що це потребує багато коштів. Батьки Артема були змушені просити про допомогу у небайдужих співвітчизників.

Батьки розповідають, що Артем народився звичайним хлопчиком, він був активним і вже в три роки пішов в дитячий садок. Однак вихователів насторожило, що дитина може вимовляти в своєму віці лише "мама" і "тато". Стурбовані батьки одразу ж зробли обстеження і отримали невтішний діагноз від лікарів.

Артем - веселий і життєрадісний хлопець, дуже любить грати в комп'ютерні ігри, малювати і займатися рукоділлям. Обожнює риболовлю, кататися на велосипеді, грати зі своїм улюбленцем вівчаркою Ріком. Не цурається Артем і хатніх обов'язків - він завжди перший помічник своєї мами по господарству. Однак, на жаль, він не може повноцінно чути звуки навколишнього світу.

У 2016 році хлопець отримав від держави слуховий апарат, однак він довго не протримався. Одного разу Артем потрапив під дощ, і пристрій перестав працювати.

Благодійний фонд відкрив збір коштів на придбання слухових апаратів для Артема. Вартість слухового апарату чимала - 168 846 гривень, тож всіх небайдужих просять долучитись до допомоги. Слід зазначити, що українці не залишаються осторонь, і зібрати залишилось вже трохи більше половини оголошеної суми - 87 тис. грн.

Нагадаємо, "Спаси, Господи і добрі люди": українського священика поїдає рак, людей просять про допомогу.

Раніше Politeka писала, що екс-дружина Віктора Павлика розповіла, як пережила втрату сина: "я плакала, стогнала, але...".

Також Politeka писала, що під Дніпром намагаються врятувати матір двох дітей: небайдужих просять про допомогу.