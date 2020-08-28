У Дніпрі місцева жителька напідпитку загубила в парку свою дитину і пішла додому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, близько 11 години вечора у Дніпрі охоронець парку Героїв повідомив в поліцію, що виявив на території парку дитячу коляску, в якій знаходилась 10-місячна дівчинка. У колясці також був телефон і пляшка. Дитина змерзла і сильно плакала. При цьому дівчинка була зовсім сама - ніде поряд батьків не знайшли.

Поліцейські прибули на місце та викликали швидку, дитину одразу ж госпіталізували. У телефоні, який знайшли в колясці, був номер бабусі. Правоохоронці зателефонували їй та повідомили про інцидент. Жінка плакала і пояснювала, що її дочка - мати дитини, зараз знаходиться вдома в стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці прибули за вказаною адресою і виявили там 36-річну матір загубленої в парку дівчинки. Жінка була у нетверезому стані.

За її словами, вона загубила дочку в парку. Дівчинка нібито побігла до гойдалки і зникла. Жінку затримали і доставили в Центральний відділок поліції. Співробітники ювенальної превенції склали на неї протокол за ст. 184 (Невиконання батьківських обов'язків) КУпАП та направили постанову в службу у справах дітей.

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