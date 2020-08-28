На Дніпропетровщині шахраї організували "схему" заволодіння чужим майном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними правоохоронців, у "схемі" були задіяні керівники комерційних структур, адвокатка, нотаріус та державний реєстратор.

Наразі усім зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні одразу декількох злочинів.

Дніпровські оперативники та слідчі викрили та задокументували злочинну "схему" із заволодіння нерухомістю громадян та комерційних структур.

Виявилось, що "схему" організувала 36-річна адвокатка та директорка товариства. У заволодінні чужим майном їй допомагали двоє керівників товариств, нотаріус, приватний підприємець та державний реєстратор.

"Схема" функціонувала наступним чином: на підставі фіктивних рішень суду отримувалось право власності на чотири об’єкти – квартиру, два будинки та нежитлове приміщення, які знаходились у законній власності третіх осіб. Зловмисники зареєстрували майно вартістю 8,8 млн гривень на підконтрольних осіб, якими були представники незахищених верств населення. Надалі їх примусово виселяли, а нерухомість продавали.

Слідчі вже повідомили учасникам "схеми" про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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