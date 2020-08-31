У Дніпрі збирають кошти на лікування онкохворої жінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис у соцмережі.

Дніпрянка на ім'я Ольга Багно розповіла про біду у своїй сім'ї. Всього рік тому від раку згорів її батько, а недавно страшний дагноз поставили і мамі Ольги - Ніні Щегарцовій.

"У моєї матусі (центральне недрібноклітинне аденокарценома ALK+) рак правої легені. Лікування препаратом "Алекенза". Мама приймає його 5-й місяць, динаміка дуже, дуже позитивна. Лікування на 1 рік, припиняти лікуватися не можна", - повідомила дівчина.

При цьому лікування виявилось геть не дешевим - кожні два місяці потрібно купувати препарат "Алекенза", вартість якого складає 138 тисяч 600 гривень. Курс лікування таким препаратом розрахований на один рік.

Самотужки сім'я не може впоратися з такою складною ситуацією і зібрати необхідну суму, тому дніпряни вирішили звернутись за допомогою до небайдужих співвітчизників.

"Разом ми можемо подарувати надію та врятувати життя. Ціна ліки - 138 тис. 600 грн на 56 днів. На сьогодні зібрано 18000 тисяч", - повідомила Ольга.

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