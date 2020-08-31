В Днепре собирают средства на лечение онкобольной женщины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в соцсети.
Днепрянка по имени Ольга Багно рассказала о беде в своей семье. Всего год назад от рака сгорел ее отец, а недавно страшный дагноз поставили и маме Ольги - Нине Щегарцовой.
"У моей мамы (центральное немелкоклеточное аденокарценома ALK+) рак правого легкого. Лечение препаратом "Алекенза". Мама принимает его 5-й месяц, динамика очень положительная. Лечение на 1 год, прекращать лечиться нельзя", - сообщила девушка.
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При этом лечение оказалось совсем не дешевым - каждые два месяца нужно покупать препарат "Алекенза", стоимость которого составляет 138 тысяч 600 гривен. Курс лечения таким препаратом рассчитан на один год.
Самостоятельно семья не может справиться с такой сложной ситуацией и собрать необходимую сумму, поэтому днепряне решили обратиться за помощью к неравнодушным соотечественникам.
"Вместе мы можем подарить надежду и спасти жизнь. Цена лекарства - 138 тыс. 600 грн на 56 дней. На сегодня собрано 18000 тысяч", - сообщила Ольга.
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