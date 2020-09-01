У Дніпрі зник безвісти 16-річний підліток

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпрі розшукують безвісти зниклого 16-річного хлопця.

Відомо, що 16-річний Данило Решняк зник у понеділок ввечері, 31 серпня. Він зник близько 6-7 години вечора. Особисті речі підлітка знайшли біля кар'єру в селі Старі Кодаки.

Наразі підлітка розшукує оперативна група з кінологом.

"Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження Данила, повідомте за телефонами: 102 або 0978700174", - звертаються до жителів Дніпра і області.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі знайшли тіло дівчини, яку розшукували протягом 5 днів.

Так, у місті Кривий Ріг та Дніпропетровської області протягом декількох днів розшукували безвісти зниклу 19-річну дівчину Ірину Калинчук. Дівчина пішла з дому 17 серпня і більше її не бачили. Через 5 днів, 22 серпня, тіло зниклої знайшли в непрацюючій шахті Кривого Рогу на глибині 170 метрів. Тіло Ірини було дуже поневіченим, тому батькі дівчини змогли її ідентифікувати виключно по одягу. Тіло було передано на експертизу для точного встановлення особистості та причин смерті.

Нагадаємо, в Одеській області безвісти пропали два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

Раніше Politeka повідомляла, що на Харківщині безслідно зник хлопчик, батьки молять про допомогу: фото і прикмети.