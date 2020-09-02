Співробітники магазину в шоці від цього безумства

Дніпряни влаштували спражній штурм секонд-хенду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, штурм секонд-хенду дніпряни влаштували на вулиці Титова.

На опублікованих кадрах можна побачити, як натовп людей різко забегає у приміщення секонду, зносячи на своєму шляху огородження.

Дівчина, яка працює в секонд-хенді, в паніці кричить образливі висловлювання на адресу людей.

Як відомо, подібні ситуації в день завозу нового товару у секонд-хендах Дніпра вже давно є звичними для місцевих. Співробітники секонд-хендів ставлять огорожі, щоб якось стримувати натовп, та навіть тримають двері, однак всі ці заходи частіше за все виявляються марними, тож подібне безумство продавці спостерігають регулярно. Справа в тому, що в день завозу можна вдало "відхопити" собі якусь брендову річ за копійки, тож дніпряни стараються не прогавити таку можливість.

Раніше повідомлялось, що жителі Дніпра штурмували магазин секонд-хенду, розташований на житловому масиві "Західний", куди кожну п'ятницю завозять "нові" речі. Люди, намагаючись увійти в магазин першими, забувають про елементарну ввічливість, штовхаються і обсипають оточуючих лайкою.

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