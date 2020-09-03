У Кривому Розі на початку навчального року в школі з'явився неочікуваний персонаж - Дед Мороз

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Perepichka News.

"Через карантин школи в Кривому Розі настільки очистилися, що туди повернувся Дід Мороз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме з таким гостем День знань відсвяткували в одній зі шкіл Кривого Рогу - батьківщини президента України Володимира Зеленського.

"Так, у нас теж багато питань. Але якщо Діда Мороза не існує, то хто подарував школярам півроку канікул?" - кепкують в коментарі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, що на подвір'ї школи стоїть та пританцьовує чоловік в костюмі Діда Мороза, а навколо нього ведуть хоровод школярі разом з вчителями.

Примітно, що "Дід Мороз" стоїть на килимі, де також поставили стілець з маленькою декоративною ялиночкою.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині перший день нового навчального року у школах в умовах карантину відзначився напруженою атмосферою. Так, у смт Слобожанському Дніпропетровської області батьки забирали дітей зі школи, і через карантинні обмеження цей процес виявився навпрочуд складним. Батьків не пускали на територію школи, а самих дітей організовано підводили до воріт, щоб передати батькам. Через це надворі сформувалася велика штовханина, що розтягнулася на всю дорогу.

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