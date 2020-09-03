Під Дніпром розшукують зниклого безвісти неповнолітнього хлопця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Весь Кривий Ріг".

Так, у Кривому Розі Днапропетровської області Покровським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого 17-річного Віталія Аніщенка.

Хлопець 2003 року народження 2 вересня вийшов з дому, і наразі про його місцезнаходженння нічого не відомо.

Зазначається, що Віталій Аніщенко страждає на аутизм і розлади психіки. Він вийшов з дому в Кривому Розі у середу і до теперішнього часу не повернувся.

В поліції також розповіли про особливі прикмети неповнолітнього.

На вигляд Віталію 17 років, зріст 182 см, худорлявої статури, волосся коротке русяве, очі світло-сірого кольору.

Хлопець був одягнений в блакитні джинсові бріджи з жовтим відворотом, футболку з блакитними смугами, чорну бейболку. Взутий він був у босоніжки чорного кольору.

"У разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією про фактичне перебування Віталія, просимо повідомити в поліцію за телефонами: 056 440-32-84, (067) 110-16-42, (098) 650-02-01 або 102", - закликають у поліції.

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