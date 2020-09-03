В Кривом Роге в начале учебного года в школе появился неожиданный персонаж - Дед Мороз

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Perepichka News.

"Из-за карантина школы в Кривом Роге настолько очистились, что туда вернулся Дед Мороз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно с таким гостем День знаний отпраздновали в одной из школ Кривого Рога - родины президента Украины Владимира Зеленского.

"Да, у нас тоже много вопросов. Но если Деда Мороза не существует, то кто подарил школьникам полгода каникул?"- смеются в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что во дворе школы стоит и пританцовывает мужчина в костюме Деда Мороза, а вокруг него ведут хоровод школьники вместе с учителями.

Примечательно, что "Дед Мороз" стоит на ковре, где также поставили стул с маленькой декоративной елочкой.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине первый день нового учебного года в школах в условиях карантина отметился напряженной атмосферой. Так, в пгт Слобожанском Днепропетровской области родители забирали детей из школы, и из-за карантинных ограничений этот процесс оказался весьма сложным. Родителей не пускали на территорию школы, а самих детей организованно подводили к воротам, чтобы передать родителям. Из-за этого на улице сформировалась большая толкотня, растянувшаяся на всю дорогу.

Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют все.

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