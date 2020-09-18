Жителів Дніпропетровщини обурив невдалий "жарт" під час збору коштів на допомогу хворій дитині
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".
Так, у Царичанці Дніпропетровської області невідомі невдало пожартували, поклавши в скриньку для допомоги хворій дитині фейкові 500 гривень.
"Побачив в скриньці допомоги хворій дитині купюру в 500 гривень, придивився - сувенір. Це якою "людиною" потрібно бути, щоб так пожартувати? " - обурився користувач соцмережі з Дніпропетровщини.
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Він також опублікував фото цієї "пожертви".
У коментарях люди також висловили обурення вчинком і навіть придумали, як провчити автора невдалого жарту.
"Люди взагалі совість втратили, просто немає слів, так жартувати над хворою дитиною, але ж бумеранг ніхто не відміняв", "Побійтеся Бога, люди. Немає фінансової можливості або не бажаєте допомогти, так пройдіть повз", "Цю людину треба відвести в онкодиспансер, щоб вона побачила, через що проходять люди, щоб вижити, які величезні гроші потрібні, і побачила людський біль. Краще б пройшов повз і нічого не кидав", "Не дай боже, щоб він (вона) просив(ла) про допомогу, і так само сувенірами допомогли. Земля кругла", - пишуть дніпряни у коментарях.
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