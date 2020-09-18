У Києві вбили активіста з Дніпра Олександра Карасьова

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро вечірній".

Так, керівник громадської організації "Міська організація інвалідів та воїнів АТО м. Дніпро" Ігор Вольвач повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що у Києві вбили Олександра Карасьова.

Відомо, що Олександр опинився в дитячому будинку відразу після пологового будинку. В шість років хлопчик потрапив в будинок інвалідів, тому що страждає ДЦП, у нього атрофія верхніх і нижніх кінцівок.

Коли Олександру було 11 років, йому зробили операцію на ногах. Тільки після неї він зміг ходити. Потім його очікував довге і складне хірургічне лікування очей. Незважаючи на те, що у Саші з народження працювала тільки одна рука, він непогано плавав і навіть навчився вишивати хрестиком.

Олександр Карасьов закінчив магістратуру НГУ, але не був забезпечений житлом і тимчасово поживав в студентському гуртожитку. Він працював на підприємстві.

"Не віриться... Як? Світла, добра і невинна людина. Саша, Спочивай з миром", - написав Ігор Вольвач.

Наразі відомо, що Олександр помер від множинних ножових поранень.

Знайомі активіста розповідають, що Саша був дуже добрим і світлим. Він багато розповідав про свої плани. Він хотів переїхати в столицю і побудувати успішну кар'єру. Він вірив у людей і у світлій майбутнє нашої країни.

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