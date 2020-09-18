Мешканку Кривого Рогу обурило модернізоване оповідання про Червону Шапочку, яке включене до шкільної програми
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.
Так, жителька Кривого Рогу Тетяна Вотусь висловила своє обурення історією про Червону Шапочку, яку вона прочитала в онлайн-підручнику з української літератури для 8-го класу.
"Українська література, 8-й клас. Чому вчать дітей? Куди дивиться Міністерство освіти?" - обурилась криворіжанка.
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Автор справді дещо "модернізував" відому казку. В сучасній варіації дівчинка повинна віднести бабусі вино, а по дорогою до бабусі вона вирішує скуштувати його, а також курить сигарету, лається з вовком і катається на ньому верхи до самого ранку.
Також в оповіданні можна зустріти багато підліткового сленгу: "ша", "маман", "предки" і т.д.
Слід зазначити, що така неочікувана історія Червоної Шапочки знаходиться в розділі "Український гумор і сатира".
Думки користувачів соцмережі з цього приводу розділились. Деякі підтримали обурену криворіжанку, а інші сказали, що не бачать нічого страшного в такому оповіданні, адже діти прекрасно зрозуміють, що до чого.
Нагадаємо, школи Одеси зіткнулися з новою проблемою після переходу на українську мову: "Ситуація напружена".
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