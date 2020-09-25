У Кривому Розі Дніпропетровської області на тлі погіршання епідеміологічної ситуації з коронавірусом посилять карантин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Так, з понеділка, 28 вересня, у Кривому Розі на 14 днів посилять карантинні обмеження. Це пов'язано з тим, що місто потрапило в "жовту" зону епідеміологічної небезпеки через стрімке збільшення кількості заражених на COVID-19.

З понеділка жителям і гостям Кривого Рогу не можна буде відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. При вході в усі установи та заклади міста адміністрація повинна розмістити інформацію про дозволену кількість відвідувачів в будівлі.

В громадському транспорті, як і раніше, не можна перевозити кількість пасажирів, яка більше, ніж кількість сидячих місць. Також всі пасажири, що перебувають в салоні громадського транспорту, мають бути із захисними масками.

Крім того, забороняється робота хостелів, робота кафе і ресторанів в нічний час, масові спортивні заходи.

Масові заходи можна проводити з розрахунком одна людина на 5 квадратних метрів, а кінотеатри можуть працювати за умови, якщо зала заповнена менш ніж на 50%.

Нагадаємо, українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили.

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками.

Також Politeka писала, що українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.