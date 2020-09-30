Дніпряни обурились якістю їжі, якою годують їхніх дітей у школах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Відкритий".

Так, батьки школярів розповіли, що їхні діти відмовляються їсти обіди, які їм видають у школі в ланч-боксах.

"Несмачно, маленькі порції і занадто дорого", - так описують батьки їжу в шкільних їдальнях Дніпра.

У соцмережі дніпрянка показала фото шкільного обіду, жартуючи, що, певно, його хтось вже їв.

У школі №139 розповіли, що випічка тут несвіжа, гарніри несмачні, а порції - дуже маленькі.

"Буряк був як нечищений, зі шкіркою. Кашу рисову розклали некрасиво і зверху якийсь шматочок м'яса. Це можна було б з'їсти, але дітям не видали ані ложку, ані виделку. Сказали, що прилади в комплект не входять", - розповіла бабуся однієї зі школярок.

Через карантин обіди дітям видають у ланч-боксах, однак їжа від цього смачнішою не стала.

"Нас попередили, що бокси з обідом замовили на весь клас. Ми прийняли це досить позитивно. Дитина прийшла після школи і попросила мене написати відмову, мовляв, він не буде це їсти", - розповіла мати одного з учнів школи Дніпра.

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