У Дніпрі місцева влада ігнорує проблеми ветеранів АТО

Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Ветеран Ігор Козацький воював в Афганістані, а в 2015 відправився добровольцем на Донбас. Після року служби чоловік повернувся в Дніпро, але працювати вже не міг, так як отримав інвалідність.



За його словами, в черзі на житло від держави він стоїть вже 20 років.

"Кажуть, що квартир немає і ніхто нікому нічого не винен", - поділився ветеран.

Дружина Ігоря надала документи, згідно з якими, місцева влада лише "годує" сім'ю відписками, а Востаннє їм навіть не вдалося записатися на прийом.

"Нам сказали: все вже, ніхто нікого вже не записує. Ідіть відпочивайте і не морочте голову", - розповів Ігор.





У Спілці ветеранів АТО Дніпра роз'яснили ситуацію:

"Було виділено багато квартир людям з прокуратури та інших установ, які отримали посвідчення учасників бойових дій. Немає прозорості та відкритих списків", - пояснив Сергій Пайол.

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