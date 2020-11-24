Жителі Дніпра продовжують порушувати карантинні заходи

Нагадаємо, що з суботи, 21 листопада, в Україні у зв'язку з дією нових штрафів за порушення карантину правоохоронці робитимуть порушникам зауваження, а в разі відмови - документувати дії правопорушника.

Вже з ранку 24 листопада маршрутку №118 на набережній залишили поліцейські для бесіди з водієм, передає "Наше місто".

Журналісти поспілкувалися з пасажирами автобуса і з'ясувалося, що салон був під зав'язку забитий людьми, всупереч карантинній забороні.

"Скла запітнілі. Нічого не видно. Стояли, як їжачки в тумані, чекали, поки поїмо. Поїхали хвилин через 20, а то й більше", - поділилася одна з пасажирів.

Ще одна Дніпрянка обурилася обмеженнями, оскільки їй доводиться добиратися на роботу з далеких районів міста, а в умовах епідемії, це перетворилося на справжнє випробування.

"Як добиратися вчасно, якщо одні йдуть забиті, а другі тільки сидячі і не беруть? Ввели постанову, а мізками забули подумати", - поділилася незадоволена мешканка Дніпра.

Зазначимо, що станом на 24 листопада у Дніпрі та області підтверджено 15 424 випадки захворювання "китайським" вірусом. Одужали всього 10 794 людини.

Як писала Politeka, у Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні:"втираються в довіру до дітей".

Нагадавши, "Без води, світла і каналізації": у мережі показали нелюдські умови в "вірусній" лікарні під Дніпром.

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