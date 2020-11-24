Жителі Дніпра продовжують порушувати карантинні заходи
Нагадаємо, що з суботи, 21 листопада, в Україні у зв'язку з дією нових штрафів за порушення карантину правоохоронці робитимуть порушникам зауваження, а в разі відмови - документувати дії правопорушника.
Вже з ранку 24 листопада маршрутку №118 на набережній залишили поліцейські для бесіди з водієм, передає "Наше місто".
Журналісти поспілкувалися з пасажирами автобуса і з'ясувалося, що салон був під зав'язку забитий людьми, всупереч карантинній забороні.
"Скла запітнілі. Нічого не видно. Стояли, як їжачки в тумані, чекали, поки поїмо. Поїхали хвилин через 20, а то й більше", - поділилася одна з пасажирів.
Мейхер після дочок привела на "Танці з зірками" 18-річного сина, Горбунов не змовчав: "Дядько з вусами"
Розпусна Дженніфер Лопес без ліфчика і з новою зачіскою приголомшила змінами в зовнішності: "Боже мій..."
Розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк: «Головка бо-бо»
Зухвала Анджеліна Джолі переборщила з декольте, вип'ятивши напоказ апетитні "м'ячики": ось це вигляд!
Ще одна Дніпрянка обурилася обмеженнями, оскільки їй доводиться добиратися на роботу з далеких районів міста, а в умовах епідемії, це перетворилося на справжнє випробування.
"Як добиратися вчасно, якщо одні йдуть забиті, а другі тільки сидячі і не беруть? Ввели постанову, а мізками забули подумати", - поділилася незадоволена мешканка Дніпра.
Зазначимо, що станом на 24 листопада у Дніпрі та області підтверджено 15 424 випадки захворювання "китайським" вірусом. Одужали всього 10 794 людини.
Як писала Politeka, у Дніпрі активізувалися нахабні домушники, батьки в замішанні:"втираються в довіру до дітей".
Нагадавши, "Без води, світла і каналізації": у мережі показали нелюдські умови в "вірусній" лікарні під Дніпром.
Також Politeka повідомляла, що під Дніпром відкрили стрілянину в ресторані, з'явилося відео: є жертви, за життя поранених борються лікарі.