У Дніпрі різко подорожчали продукти харчування

До такого висновку дійшла головний редактор ІА "Міст-Дніпро"Наталія Завгородня проаналізувавши цінову політику в місті.

Згідно з опублікованими даними, з найнеобхідніших продуктів ціна не піднялася тільки на гречку і молоко.

Свинина подорожчала на 9,47%, картопля – на 7,59%, курка – на 3,79%.

За макаронні вироби тепер доведеться платити на 2,56% більше, а хліб і яйця подорожчали не настільки значно - на 0,5% і 0,08% відповідно.

Такий стрибок цін став несподіванкою для економічного експерта Михайло Крапівко.

За його словами, це повинно було відбутися в будь-якому випадку, але не так швидко. Експерт пов'язує зростання цін із закінченням виборів і падінням курсу гривні.

"Подорожчав хліб, чого вже не було давно. Другий тур виборів на цьому тижні не з'явився стабілізуючим фактором і не стримав інфляцію", - пояснив Кравпівко.

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Експерти запевняють, що не варто чекати сильного зростання цін на продукти через карантин, адже люди просто не готові платити більше. Швидше за все, до зими традиційно подорожчає хліб, а вартість овочів залишиться на торішньому рівні.

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