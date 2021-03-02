Однорічна дівчинка з Дніпра отримала 60% опіків шкіри, занурившись в окріп, батьки просять відгукнутися тих, хто готовий здати кров для маленької дитини

Про це повідомляє "ТСН".

Потрібні донори крові для маленької дівчинки з Дніпра, яка отримала опіки 60% шкіри. Так у Дніпрі медичні працівники рятують дитину.

Однорічна дівчинка випадково потрапила в ванну з окропом, тепер її очікують операції і медикаментозний сон. Такі наслідки секундного зволікання батьків, які перебували поруч.

За словами вбитих горем батьків, не маючи можливості викупати маленьку Надю в гарячій воді, оскільки в будинку відсутнє її центральне постачання, їм доводилося спочатку гріти воду.

В черговий раз, збираючись купати малюка, тато і мама наповнювали ванну окропом, щоб потім розбавити холодною водою. Тільки на секунду вони втратили пильність, дитина буквально "пірнув" в гарячу воду.

Приїхала швидка допомога відвезла Надю в лікарню, де за її життя стали боротися лікарі. Відомо, що зараз у пацієнтки важкий стан. Медики ввели постраждалу в медикаментозний сон, дихати доводиться через апарат штучної вентиляції легенів.

Були зроблені кілька операцій, але поки фахівці утримуються від прогнозів. Батьки також зайняті пошуками донорів крові. Навіть якщо дитина залишиться живою, то попереду її чекає багатомісячна Боротьба за здоров'я.

За розповідями лікарів, в першу чергу рятували пальці рук, прибираючи набряклі тканини. Тепер Наді потрібна допомога волонтерів, оскільки має бути дороге лікування, яке потребує донорської крові.

Нагадавши, маленька українка пірнула в тільки закипілу воду.

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