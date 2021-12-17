Нарешті Дніпро отримав другу чергу нової об'їзної дороги. З 17 грудня ня вона офіційно відкрита для усіх видів транспорту, передає "Дніпро Оперативний".

Спочатку по новому дорожньому покритті проїхалися раритетні вантажні автомобілі. Саме за їх участі проводилося будівництво перших доріг в області. Потім по дорозі проїхалася сучасна будівельна техніка. Загальна вага усього транспорту склав понад 500 тонн.

Під час урочистостей стало відомо, що від Південного мосту до Запорізького шосе було зроблено 7 км новенької траси. Вона здатна витримувати трафік у 20 тисяч автівок щодня. Це дозволить суттєво розвантажити рух по вул.Космічній. На новозбудовану трасу будівельники дають гарантію 5 років. А ось третю чергу об'їзної дороги поки будувати не планують.

Про необхідність нової об'їзної дороги у Дніпрі розмови точилися досить давно. Перші будівельні роботи на Південній об'їзній дорозі розпочалися ще у 2012 році. Але через недостатнє фінансування процес швидко завершився і необхідний об'єкт для інфраструктури став довгобудом. Проте у 2020 році знову повернулися до питання будівництва об'їзної дороги. З бюджетів різних рівнів було направлено майже 2 мільярди гривень на завершення будівництва. Для того, щоб робота просувалося швидше, щодня було залучено понад 300 працівників та 150 одиниць різної техніки.

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