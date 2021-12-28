По всій Дніпропетровській області спостерігається транспортний колапс. Через тривалий снігопад сотні машин опинилися в сніговому полоні. Комунальний транспорт працює з великим запізненням.

І хоча за запевненням обласної влади, на дорогах працює достатня кількість спецтехніки, ситуацію це рятує не сильно. До того ж часто неправильно припарковані автомобілі додають значних незручностей.

Як повідомляє "Інформатор", у Кривому Розі, біля ринку на Соцмісті, пішоходам і пасажирам міського трамвая довелося відсувати автомобіль Volkswagen з дороги. Його власник неправильно припаркувався і тим самим перекрив рух трамваю.

Як відзначають користувачі соціальних мереж, схожі ситуації трапляються сьогодні по всьому місту. За інформацією пресслужби Криворізької міської ради, 28 грудня на вулиці міста виведена вся Спецтехніка. Основний упор йде на прибирання під'їзних шляхів в медустанови, дитячі садки, зупинки громадського транспорту. Міський транспорт працює в штатному режимі.

Власників автомобілів просять не свій транспорт уздовж проїжджої частини, оскільки це ускладнює роботу снігоприбиральної техніки.

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