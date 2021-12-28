По всій Дніпропетровській області спостерігається транспортний колапс. Через тривалий снігопад сотні машин опинилися в сніговому полоні. Комунальний транспорт працює з великим запізненням.
І хоча за запевненням обласної влади, на дорогах працює достатня кількість спецтехніки, ситуацію це рятує не сильно. До того ж часто неправильно припарковані автомобілі додають значних незручностей.
Як повідомляє "Інформатор", у Кривому Розі, біля ринку на Соцмісті, пішоходам і пасажирам міського трамвая довелося відсувати автомобіль Volkswagen з дороги. Його власник неправильно припаркувався і тим самим перекрив рух трамваю.
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Як відзначають користувачі соціальних мереж, схожі ситуації трапляються сьогодні по всьому місту. За
Власників автомобілів просять не свій транспорт уздовж проїжджої частини, оскільки це ускладнює роботу снігоприбиральної техніки.
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