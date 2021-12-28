По всей Днепропетровской области наблюдается транспортный коллапс. Из-за продолжающегося снегопада сотни машин оказались в снежном плену. Коммунальный транспорт работает с большим опозданием.
И хотя по заверению областной власти, на дорогах работает достаточное количество спецтехники, ситуацию это спасает не сильно. К тому же часто неправильно припаркованные автомобили добавляют значительных неудобств.
Как сообщает "Информатор", в Кривом Роге около рынка на Соцгороде пешеходам и пассажирам городского трамвая пришлось отодвигать автомобиль Volkswagen. Его владелец неправильно припарковался и тем самым перекрыл движение трамваю.
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Как отмечают пользователи социальных сетей, похожие ситуацию случаются сегодня по всему городу. По
Владельцев автомобилей просят не свой транспорт вдоль проезжей части, поскольку это затрудняет работу снегоуборочной технике.
Напомним, Днепр застыл в пробках на двух берегах: кадры транспортного коллапса
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