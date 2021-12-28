По всей Днепропетровской области наблюдается транспортный коллапс. Из-за продолжающегося снегопада сотни машин оказались в снежном плену. Коммунальный транспорт работает с большим опозданием.

И хотя по заверению областной власти, на дорогах работает достаточное количество спецтехники, ситуацию это спасает не сильно. К тому же часто неправильно припаркованные автомобили добавляют значительных неудобств.

Как сообщает "Информатор", в Кривом Роге около рынка на Соцгороде пешеходам и пассажирам городского трамвая пришлось отодвигать автомобиль Volkswagen. Его владелец неправильно припарковался и тем самым перекрыл движение трамваю.

Как отмечают пользователи социальных сетей, похожие ситуацию случаются сегодня по всему городу. По информации пресс-службы Криворожского городского совета, 28 декабря на улицы города выведена вся спецтехника. Основной упор идет на уборке подъездных путей в медучреждения, детские сады, остановки общественного транспорта. Городской транспорт работает в штатном режиме.

Владельцев автомобилей просят не свой транспорт вдоль проезжей части, поскольку это затрудняет работу снегоуборочной технике.

Напомним, Днепр застыл в пробках на двух берегах: кадры транспортного коллапса

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