Зв'язали, "обчистили до нитки", але так і залишилися безкарними.

В одному з міст України, зловмисники з особливою жорстокістю і цинізмом пограбували заможного чоловіка

Про те, що в Дніпрі, невідомі вчинили напад на немолодого українця, коли той намагався потрапити у свій будинок, після чого жертву зафіксували проводами, і, природно, пограбували, посилаючись на власні джерела, інформує портал "Дніпро Оперативний".

Як стало відомо, інцидент стався в четвер, 10-го лютого, біля під'їзду житлового будинку, розташованого по проспекту Поля, на перетині з проспектом Пилипа Орлика.

Судячи з усього, грабіжники стежили за постраждалим від самого банкомату в житловому масиві Тополя, де чоловік зняв суму в 50 000 гривень, викликав таксі та поїхав додому. Чоловіка навіть не насторожило те, що біля під'їзду, його вже чекали троє незнайомців, двоє з яких і пішли за ним. Всередині приміщення і було скоєно напад: після погроз вогнепальною зброєю, дніпрянин розлучився зі знятою сумою грошей, а також двома смартфонами та годинником марки "Hublot".

Втім, після того, як грабіжники втекли з місця злочину, потерпілий зміг розплутати дроти, і постукав у першу-ліпшу квартиру, попросивши викликати правоохоронців. Однак поліціянти, які приїхали на виклик, після огляду прилеглої місцевості, так і не виявили зловмисників - пошуки грабіжників все ще тривають.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Запорізькій області мікроавтобус врізався в легковий автомобіль - є жертви.

Також раніше ми інформували про те, що тернополянин вигнав власну матір з дому та відстрілювався від Нацполіції, але і це ще не все.

А до цього наш портал повідомляли про те, що виконавча служба відбирає у киян автомобілі, якщо водій має борги з оплати штрафів.